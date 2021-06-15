İstanbul'da kedi katliamı: Fırına atıp pişirdi, para cezası aldı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Gültepe mahallesinde yaşayan ve kimliği bilinmeyen yabancı uyruklu bir kişi, çevrede bulunan yavru kedileri yakalayıp topladı. Şahıs, sayısı toplamda 5 olduğu belirtilen yavru kediyi fırına attı ve pişirdi. Olay üzerine mahallelilerin tepki gösterdiği kişi, suçlamaları kabul etmedi.

Cumhuriyet gazetesinden Samed Balçık'ın haberine göre Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) Başkan Yardımcısı Nihal Erkoç, olayın kendilerine ihbar edildiğini ve konfederasyondan bir temsilcinin konuyu takip ettiğini söyledi.

Olayı anlatırken "Adam yavru kedileri tabiri caizse dışarıdan meyve toplar gibi toplamış götürmüş evine" diyen Erkoç, mahallelilerin yavru kedilerin kaybolduğunu farketmeleri üzerine ilgili kurumlara haber verdiklerini ve bunun üzerine gelen kurum temsilcilerinin de sözkonusu şahsın evini aradığını ifade etti. Erkuş, "Evde fırından kötü kokular geldiğini duymuşlar fakat kişi fırının kapağını açtırmamış. Fakat olay tespit edilerek idari işlem uygulandı. Para cezası kesildi" dedi.

Erkoç, söz konusu şahsın sınır dışı edilmesi için uğraştıklarını dile getirdi.

Hayvan Hakları Yasası teklifi için de görüşü sorulan Erkoç, "Sürekli bastırarak belirttiğimiz; Hayvana şiddete, vahşete, tecavüze hapis cezası gelmesi, cezaların en az 2 yıl 1 aydan başlaması. Aksi halde paraya çevrildiği için herhangi bir yaptırımı olmuyor. Ve belediyeler de ceza kapsamına alınmalı. İnsanlar 3 tane 5 tane öldürürken belediyeler yüzlercesini katlediyor. Barınaklarda kalplerine şırıngalarla çamaşır suyu veriliyor, iğnelerle öldürülüyor. Toplanıyor dağlara taşlara otobanlara atılıyor. Çöplüklere atılan hayvanlar yazın güneşte, kışın yağmurda karda korunaksız alanda çöplerdeki asitli sulardan içerek yavaş yavaş ölüyorlar. Yani ilk isteğimiz hapis cezası gelmesi" dedi.

'Bu şekilde çıkmasını istemiyoruz'

Bakan Pakdemirli'nin evlerdeki hayvan sayısına sınırlama getirileceğine dair sözlerini de hatırlatan Erkoç, "Evlerdeki hayvanlar zaten petshoplardan alınan hayvanlar değil. Barınaklardan sokaklardan kurtarılan hasta, yaralı hayvanlardır. Bunlara sınırlama getirildiği takdirde tekrar bu hayvanlar barınaklara götürülecek ve ölüme mahkum edilecek veya öldürülecek. Bu sınırlamanın kaldırılmasının talep ettik" diye konuştu.

"Hayvanlar mal kapsamından çıkıp can kapsamına giriyor. TCK kapsamına alınıyor" denerek insanların ağzına bir bal sürüldüğünü söyleyen Erkoç, "Fakat perde arkasında, hayvanlara yönelik bir şiddette, tacizde kişiler şikayette bulunamayacak ne yazık ki. Kurumlar şikayet ettiği zaman kurumların şikayetleri dikkate alınacak. Bu bilinmediği için vatandaş çok seviniyor. Kanunun bu şekilde çıkmasını istemiyoruz" ifadelerini kullandı.