İBB'nin kayıp atlarıyla ilgili yeni ayrıntılar

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin 16 Ocak 2020 tarihli oturumunda alınan kararla Adalar'da atlı fayton taşımacılığı sonlandırıldı. Belediye, satın aldığı atları da sahiplendirdi. Türkiye'nin dört bir yanındaki belediyelere teslim edilen atlardan 100'ü, 2 parti halinde 13 Ağustos ve 18 Ağustos 2020 tarihlerinde Dörtyol Belediyesi'ne hibe edildi.

Kaybolmamaları için üzerlerinde çip bulunan atlardan biri, taşınma sırasında öldü. Aradan geçen süre içinde hibe edilen 99 atın kaybolduğu öne sürüldü. Dörtyol Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Yıldıray Yıldız, savcılığa verdiği dilekçede "Her ne kadar 100 atın evrak üzerinde Dörtyol Belediye Başkanı ve belediye memuru tarafından imzalanıp, teslim alındığı görülse de Veteriner İşleri Müdürlüğümüz ve belediyemiz tarafından fiziki olarak teslim alınmamışlardır" dedi.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturmalar sürerken, Dörtyol Belediyesi de savcılığa dilekçeyle bildirimde bulunan Veteriner İşleri Müdürühakkında, görevinde ihmali olduğu gerekçesiyle idari soruşturma açtı. Soruşturmaya, atlarla ilgili basında dilekçe ve belgelerin yer alması da eklendi

Soruşturma kapsamında, kamu görevlisinin görevini yapmaması veya hukuka aykırı bir şekilde yaparak görevi kötüye kullanma, kamu görevlisinin görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstermesi yani görevi ihmal şeklinde suçun maddi unsurlarını bilerek ve isteyerek kasten işlediğinin tespit edildiği kaydedildi.

Yıldız'ın 'memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelikte ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak' gerekçesiyle memurluktan çıkarma ile cezalandırılması istendi.

'Şahsımın herhangi bir görevi ihmal ettiği hususu söz konusu olamaz'

Yıldıray Yıldız, 8 iş günü içerisinde istenen savunmasını tamamlayarak Dörtyol Belediyesi'ne teslim etti. Atlarla ilgili herhangi bir talebi ve dahli olmadığını ve herhangi bir teslim almasının da söz konusu olmadığını savunmasında anlatan Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Bu hususta herhangi bir imzam da yoktur. Dolayısıyla İBB'den gelen atlarla ilgili şahsımın herhangi bir görevi ihmal ettiği hususu söz konusu olamaz. İlgili talep yazısını İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü personeli ve müdürü hazırlayarak imza etmiş en son Belediye Başkanı Fadıl Keskin imzalayarak İBB'ye gönderilerek atlar talep edilmiştir. Normal koşullarda böyle bir talep yazısını Veteriner İşleri Müdürlüğü yazması veya talep değerlendirmesi yapması gerekirdi. Dolasıyıyla böyle bir at talebi tarafımdan veya müdürlüğümüzce yapılmamıştır."

Soruşturmada memurluktan çıkarılması istenmesiyle savunmasını veren Yıldız hakkındaki son kararı İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu verecek.