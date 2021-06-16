Kayıt
13:20 16 Haziran 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Prof. Dr. Şerafettin D.

    Necmettin Erbakan Üniversitesi profesörüne tacizden soruşturma, şantajdan dava

    © DHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/10/1044745713_0:-1:1201:675_1200x675_80_0_0_65cdb37940999904b15d27c39a14f34e.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202106161044745744-necmettin-erbakan-universitesi-profesorune-tacizden-sorusturma-santajdan-dava/

    Avukat N.S., 2006'da Konya'da avukatlık stajı sırasında tanıştığı, 2017'de ise babasının şüpheli ölümü nedeniyle adli tıp işlemleri için tekrar görüşmeye başladığı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şerafettin D. hakkında taciz, tehdit, şantaj dahil 7 suçtan 9 suç duyurusunda bulundu.

    Ankara Barosu avukatlarından 38 yaşındaki N.S., avukatı Nuran Özdemir aracılığıyla geçen yıl Aralık ayında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na 53 yaşındaki Prof. Dr. Şerafettin D. hakkında 'cinsel taciz', 'hakaret', 'şantaj', 'nitelikli tehdit', 'özel hayatın gizliliğini ihlal', 'huzur ve sükunu bozma' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından suç duyurusunda bulundu.

    N.S., cinsel taciz suçlamasıyla ilgili suç duyurusu dilekçesinde Prof. Dr. Şerafettin D. ile 2006'da Konya'da avukatlık stajını yaparken tanıştığını, staj bittikten sonra 11 yıl görüşmediğini, 2017'de Mersin'de ölümü şüpheli bulunan babasının otopsi işlemlerine yardım etmesi için aramasıyla tekrar görüşmeye başladığını belirtti.

    N.S., dilekçesinde, şunları kaydetti:

    "Babamın ölümü sonrasında, otopsi ve devam eden aşamalarda, yardımlarından dolayı minnet duyduğum, bana psikolojik olarak destek olan Şerafettin D. ile zaman zaman görüşmeye başladım. Yaşça benden büyük olan şahıs, babamın ölümünden dolayı diğer aile yakınlarım ile de tanışarak, bana ve aileme bir büyük olarak birçok konuda yardımcı oldu. Şerafettin D., Ankara'daki ve Antalya'daki adli tıp kongrelerine gittiğinde, beni de bu kongrelerin mesleğime katkısı olacağı konusunda ikna etti, bu nedenle kongrelere kendisi ile birlikte katıldım. Görüşmelerimiz zamanla daha güçlü bir dostluğa ve seviyeli bir arkadaşlığa dönüştü, kendisi ile daha sık görüşmeye başladık, hatta 2019 yılı sonunda vefat eden annesinin cenazesine annem ile birlikte gittim."

    'Saplantılı aşık oldu, tehdit etmeye başladı'

    Dilekçesinde, Şerafettin D.'nin zaman içinde kendisine saplantılı aşık olduğunu ileri süren N.S., şunları söyledi:

    "Bu süre içinde en az 20 kere evlenme teklifinde bulundu. Evli olmasına ve uzun süreden beri boşanma davası devam etmesine rağmen evlilik düşünmediğimi söyledim; evlenme teklifini her defasında reddettim. Beni ikna etmek için lüks arabalar, konutlar alacağını söyledi; fakat ben yine de ikna olmayarak, evlenmek istemediğimi kendisine açıkça söyledim. Bunun üzerine çılgına dönmüşçesine bana karşı kin beslemeye başladı. 'Bu dünyada parayı elde ettim, şöhretim zaten var, sen nasıl beni reddedersin' diyerek tehdit etmeye başladı."

    ‘Seni diri diri yakacağım’ tehdidi

    Tehditlerin artması üzerine Şerafettin D.'yi telefonundan engellediğini belirten N.S., "Bana ulaşamayan şüpheli bu kez yakın arkadaşlarımı arayarak rahatsız etmeye başladı. Bunun üzerine Haziran 2020'de telefon engelini kaldırarak şüpheliyi görüntülü aradım. Amacım; yakınlarımı rahatsız etmemesini söyleyip, kendisini son kez uyarmaktı. Telefonda bana ağza alınmayacak sözler sarf edip, cinsel içerikli görüntülerini gösterdi. Ben durum karşısında şok oldum. Sinkaflı sözlerini tekrarlayarak, 'Senin beynini dağıtacağım, o da olmazsa diri diri yakacağım' diyerek tehdit etti" dedi. 

    'Yakınlarıma hakkımda iftiralarda bulundu'

    Olayın ardından şüphelinin telefonunu tekrar engellediğini; ancak koktuğu için hemen şikayetçi olamadığını anlatan N.S., şunları kaydetti:

    "Daha sonra akraba, arkadaş ve iş çevremden yakınlarımı arayarak, hakkımda iftiralarını sürdürdü. Ağabeyime ve teyzemin kızına, benim hayat kadını olduğumu, evli erkeklerle ilişkiye girdiğimi, beni herkese rezil edeceğini söylemiş. Avukat Hakları Merkezi'nde görev aldığım Ankara Barosu’ndan bir yöneticiyi arayarak, 'Benim evlenme teklifimi reddetti. Ben ona savaş başlattım. Onun ne mal olduğunu göstereceğim. Benimle aynı masada oturacak. Karşı karşıya gelecek' demiş. Bu şekilde etrafımda bulunan 25 kişiyi arayarak benzer şeyler söylemiş."
    ​Suçlamaları kabul etmedi

    ​Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile ifadesi alınan şüpheli Şerafettin D., suçlamaları kabul etmedi. Avukat N.S. ile ilişkileri olduğunu iddia eden Şerafettin D., "Ayrıldıktan sonra itibarımı zedelemek için hakkımda asılsız iddialarla suç duyurularında bulundu. Amacı benden intikam almaktır" dedi.

    Necmettin Erbakan Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şerafettin D. hakkında başlatılan 9 soruşturmadan 'şantaj' suçundan yürütülen soruşturma, tamamlanarak, iddianame düzenlendi. Şerafettin D. hakkında avukat N.S.'ye yönelik şantaj eylemi nedeniyle 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle Ankara 48. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Diğer suçlamalarla ilgili soruşturmalar ise sürüyor.

    N.S. ayrıca Ankara 2. Aile Mahkemesi’ne başvurarak, koruma talebinde bulundu. Mahkemece Şerafettin D. hakkında N.S.'ye 6 ay boyunca yaklaşmama kararı verildi.

    'İdare mahkemesine başvurduk'

    N.S.'nin avukatı Nuran Özdemir, şüpheli hakkında Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na da suç duyurusunda bulunduklarını belirtti:

    "Suç duyurularımız sonrasında burada yürüttüğü Adli Tıp Şube Müdürlüğü ve bilirkişi görevlerinden alındığını öğrendik. Diğer yandan Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ve şüphelinin görev yaptığı Necmettin Erbakan Üniversitesi’ne müracaat ettik. YÖK ve rektörlüğe yaptığımız başvuru dilekçeleri birleştirilerek, görev yaptığı dekanlığa gönderildi ancak dekanlıkta soruşturmaya yer olmadığı kararı çıktı. Bunun üzerine biz Konya İdare Mahkemesi’ne bu soruşturmaya yer olmadığı yönündeki kararın iptali için dava açtık. Bu dava halen sonuçlanmadı. Müvekkilim bu dava ve soruşturmaları sonuçlandırma konusunda kararlıdır. Takipçisi olacağız. Ankara Barosu Avukat Hakları Merkezi, Kadın Hakları Merkezi, Gelincik Merkezi de soruşturmaların takipçisidir. Türkiye’de avukat bile olsanız kadın olmak çok zor."
    Etiketler:
    uzaklaştırma, Dava, Tehdit, Şantaj, Taciz, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Nemrut Krater gölünde bir araya gelen 7 dağcı, zirveyi ve gölün çevresini kapsayan alanda 14 saat süren doğa yürüyüşü yaparak bölgedeki güzelliklerin keyfini çıkardı.
    Nemrut Krater Gölü'nde çevre temizliğine dikkat çekmek için doğa yürüyüşü
    Karikatür
    Lavrov: 'ABD'nin geçmişte yaptığı hataları gözden geçirmesini umuyoruz’
    İnfografik
    Türkiye'deki Suriyeli mülteciler
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet