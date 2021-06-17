Veyis Ateş, Habertürk TV'den istifa etti

Habertürk TV Ana Haber sunucusu Veyis Ateş, Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ı arayarak istifa ettiğini bildirdi. Ateş'in istifası kabul edildi.

Sözcü gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre Tekdağ, "Biraz önce Veyis Ateş aradı. 'Daha fazla tartışmaların odağına girmemek ve yıpranmamak açısından savunma vermek yerine istifa etmeyi tercih ediyorum' dedi" bilgisini verdi.

Ne olmuştu?

Veyis Ateş'in, hakkında arama kararı bulunan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde ücretsiz konakladığını öne sürülmüştü. Ateş, bu iddianın ardından izne çıktığını duyurmuştu.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı ise 14 Haziran'da yayımlanan yazısında Korkmaz’ın kendisini aradığını, Ateş'in 7 Ocak’ta kendisiyle iletişim kurduğunu söylediğini belirterek "Gerisi utanç vericiydi. Tehdit, şantaj iddiaları. 10 milyon euroluk talepler, bir ekip adına aracılıklar" diye yazmıştı.

Altaylı, söz konusu görüşmenin kaydının bulunduğunu, Korkmaz'ın bunu 'ablası gibi sevdiği bir gazeteciye' dinlettiğini söylediğini aktarmıştı. Bunun üzerine, Altaylı'nın işaret ettiği Sevilay Yılman, Korkmaz'ın kendisine Ateş'le ilgili bir kayıt dinlettiğini açıklamıştı. Yılman, bu kayıtta yer alan detayları şöyle anlatmıştı:

diyor ki özetle; ‘Biliyorum canın çok acıyor. Her tarafı yakıp yıkmak istiyorsun. Çıkıp her yere konuşmak istiyorsun. Yaşadıklarını anlıyorum. Hak da veriyorum sana. Sen de eşine, ailene çoluğuna, çocuğuna kavuşmak istiyorsun… Hiçbir şey olmamış gibi ülkene dönmek istiyorsun… Ankara’dayım… Az önce senin görüşmeni yaptım. Şunu anladım ki seninle uğraşan bir klik ve lobi var ama bu arkadaşlarla işi tersine çevirmek mümkün…’

Bunun üzerine SBK diyor ki; ‘Abi ben hukuken zaten haklıyım ama yine de sen söyle nasıl olacak?’

Veyis Ateş şöyle cevap veriyor; ‘Önce senin samimiyetini göstermeni bekliyorlar…’

SBK ise; ‘Nasıl göstereceğim abi?’

Veyis; ‘Talep ettikleri meblağı yollayacaksın’ diyor.

SBK da; ‘Abi diyelim yolladım 10 milyon Euro… Peki ya sonra bu insanlara ulaşamazsak… Ne olacak o zaman?’ diye soruyor…

Veyis de diyor ki o zaman: Hiç merak etme… Ben her iki tarafın da hakemi ve kefiliyim. Para, iş bitene kadar bende duracak."

Bunun üzerine Ciner Medya Grubu, daha önce kamuoyuna yazılı açıklama yapmasını istediği Veyis Ateş’ten savunmasını istemişti.