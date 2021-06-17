Bakan Koca: Dünkü en iyi performans, Türkiye'nin

Sağlık Bakanı Koca sosyal medyadan "Dün, her 1 Milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştık" açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan şu bilgilendirmede bulundu:

"Dünkü en iyi performans, Türkiye'nin. Dün, her 1 Milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştık. 47 bin kişilik aşı ordumuzdan bugün daha da iyi bir sonuç bekleyin."

DÜNKÜ EN İYİ PERFORMANS, TÜRKİYE’NİN. Dün, her 1 Milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştık. 47 bin kişilik aşı ordumuzdan bugün daha da iyi bir sonuç bekleyin. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 17, 2021

​