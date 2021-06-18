Sözcü yazarı Erkin: 2023 seçimlerine kadar siyasette taşlar yerinden oynayacak ve yeni masalar kurulacak

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, HDP kanadından Ayhan Bilgen, Selahattin Demirtaş ve Garo Paylan'ın bazı açıklamalarına yer verdiği yazısında "Demek ki 2023 seçimlerine kadar siyasette taşlar yerinden oynayacak ve yeni masalar kurulacak" değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, 'Ayhan Bilgen'in tahliyesi ve HDP' başlığıyla yayımlanan yazısında ilk olarak 108 kişinin yargılandığı 'Kobani davasında' HDP'li eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in tahliyesine karar verildiğini hatırlattı.

Bilgen ile tahliyesinin ardından telefonla konuştuğunu belirten Erkin, "Geçmiş olsun" dediğini ve gelecek günlerde görüşmek üzere sözleştiklerini ifade etti. Erkin, cezaevindeyken röportaj yaptığı Bilgen'in şu açıklamasını hatırlattı:

"... Türkiye sorunlarını dış baskılarla değil, iç dinamik ve dengelerle çözmesi her zamankinden daha zorunlu hale geldiği bir döneme giriyoruz. Soğuk Savaş döneminin konjonktürel ve pragmatik özgürlük söylemi yerine Anadolu hafızasındaki dayanışmacı eşitlik anlayışı ile yeni bir paradigma geliştirmemiz gerekiyor.

Bunun fikri çerçevesine toplumsal zeminlerde tartışarak Türkiye'nin ihtiyaç ve yol haritasını birlikte geliştireceğiz. Bunu bir platforma ya da hareket mi yoksa bir partiye mi dönüşmesi gerektiği toplumsal karşılığı ile şekillenecektir. Suriye'de yaşanacak muhtemel gelişmelerin Türkiye'de yaşayan Kürtleri de Türkleri de rehin almasına izin vermemeliyiz…"

'Ayhan Bilgen'in tavrı önemli'

Bilgen'in yol haritasının önemli olduğunu vurgulayan Erkin, "Çünkü HDP'nin kapatma dosyası Anayasa Mahkemesi'nde! Hem HDP hem de parti içerisinde önemli bir isim olan Bilgen'in tavrı önemli" diye yazdı.

Erkin, 2016'dan bu yana Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın açıklamalarına da değindi. Erkin, Demirtaş'ın Politikyol adlı haber sitesine yaptığı şu açıklamayı okurlarına aktardı:

"… Kapatma davasının sonucu ne olursa olsun demokratik siyasetten vazgeçmeyeceğiz. Ancak hiç kimse HDP'nin oylarını çantada keklik zannedip şu veya bu ittifakın altına otomatikman ekleyip toplama yaparak sonuç elde edeceğini düşünmesin. HDP, bu koşullarda hiçbir seçim ittifakının içinde olmadığını ve olmayacağını açıklarken son derece ciddi bir pozisyon almaktadır."

Erkin, ardından HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın katıldığı bir canlı yayında 2023 yılındaki seçimlere ve partilerine açılan kapatma davasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunduğunu hatırlattı. Erkin, Paylan'ın da şu demecini paylaştı:

"HDP'ye yapılan saldırı, aslında topyekün tüm muhalefete yapılan saldırıdır. Yeterli desteği gördüğümüzü söyleyemem. HDP devre dışı bırakılırsa bütün muhalefet kaybeder.' HDP'ye açılan kapatma davasına, muhalefetin gösterdiği tavrı da değerlendiren Paylan şu cümleleri kurdu: 'Bu kuru kuruya geçiştirilecek bir şey değil. Muhalefette bir cesaret eksikliği var. ‘HDP ile beraber misiniz' diye soruyorlar, asıl bizim bunu sormamız lazım. Biz İYİ Parti ve CHP ile olmaktan çok mu haz duyuyoruz. İYİ Parti ile birçok konuda ayrışıyoruz. Ülkeyi bu uçurumun kenarından alma sorumluluğunu hep beraber alalım."

Erkin, bu hatırlatmaların ardından "Demek ki… 2023 seçimlerine kadar siyasette taşlar yerinden oynayacak ve yeni masalar kurulacak! O zaman Ayhan Bilgen'in yolculuğu daha da önemli değil mi?" ifadesini kullandı.