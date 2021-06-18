Fenomen Solmaz Çiros, Armağan Çağlayan'ın programını terk etti: Selam bile vermedi, ben şoka girdim

Adını katıldığı evlilik programlarıyla duyuran fenomen gelin adayı Solmaz Çiros, Armağan Çağlayan'ın programını terk ettiğini duyurdu. Çiros, programı terk etme nedenini açıklarken "Kendisine 'merhaba' demek istedim. Kafasını bile kaldırmaya tenezzül etmedi. Selam bile vermedi" dedi.

Armağan Çağlayan, YouTube'da yayınlanan programının yeni bölümü için, daha önce katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran Solmaz Çiros'u davet etti.

Ancak Çiros, Çağlayan'ın kendisine selam bile vermediğini söyleyerek programı terk etti. Çiros, kişisel Instagram hesabında yaptığı açıklamada şunları söyledi: