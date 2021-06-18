Fenomen Solmaz Çiros, Armağan Çağlayan'ın programını terk etti: Selam bile vermedi, ben şoka girdim

Armağan Çağlayan, YouTube'da yayınlanan programının yeni bölümü için, daha önce katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran Solmaz Çiros'u davet etti.
Ancak Çiros, Çağlayan'ın kendisine selam bile vermediğini söyleyerek programı terk etti. Çiros, kişisel Instagram hesabında yaptığı açıklamada şunları söyledi:
- "Biliyorsunuz ki Armağan Çağlayan beni programına davet etti. Ben de kabul ettim. Tam girdik içeriye, Armağan Bey içeride oturuyordu. Kendisine 'merhaba' demek istedim. Kafasını bile kaldırmaya tenezzül etmedi. Selam bile vermedi. Kusura bakmasın ama o da etten kemikten… Ben şoka girdim.
- Televizyon programlarına çıktığımda beni dört dörtlük ağırlıyorlar. Ben oraya sorgu masasına gelmedim. Kendine öyle bir strateji yaratmaya çalıştı. Beni beğenmedi ya da bilmiyorum. Beni beğenmediysen programına neden çağırıyorsun. Çok kırıldım."
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