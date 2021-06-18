Davutoğlu'nun konvoyunda kaza: Genel Başkan Yardımcısı Ün ile 1 çocuk yaralandı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde parti binasının açılışına katılıp halkla bir araya geldi.

Daha sonra Kırklareli merkezdeki programına geçen Davutoğlu'nun konvoyundan araç ile başka bir araç, kavşakta çarpıştı. Kazada Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin Ün ile diğer araçta bulunan 1 çocuk yaralandı. Ün, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekibince ambulansla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hafif yaralı olan çocuk ise ambulansta tedavi edildi. Aracı konvoyun önde bulunan ve kazadan daha sonra haberi olan Davutoğlu'nun hastaneye gideceği belirtildi.