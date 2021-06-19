Suçüstü yakalandı, 'Ben yapmadım' diyerek ağladı

Bursa'da inşaattan demir çaldığı belirtilen şüpheli, suçüstü yakalanınca polise "Ben yapmadım" diyerek ağladı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan inşaat halindeki bir binada meydana gelen olayda, çalıştığı işyerinden izinsiz aldığı kamyonetle binaya gelen Ender Ç., buradaki demirleri kamyonete yükleyerek kaçtı.

Şüphelinin demirleri bir yere bıraktıktan sonra tekrar inşaata geldiğini gören mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi binada suçüstü yakaladı.

Kelepçe takılan Ender Ç., polislere, "Ben yapmadım" diyerek ağladı. Polis tarafından sakinleştirilen şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelinin üst aramasında uyuşturucu kullanımında kullanılan aparat çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.