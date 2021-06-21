Kayıt
04:41 21 Haziran 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Antalya-tam kapanma-koronavirüs- turist-Konyaaltı Sahili

    Bakanlıktan tatil hazırlığı yapanlara 'sahte otel' uyarısı

    © DHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 30
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/07/1044447201_0:-1:1201:675_1200x675_80_0_0_36dacfcc2c5c485db16eb85867abdab1.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202106211044778919-bakanliktan-tatil-hazirligi-yapanlara-sahte-otel-uyarisi/

    Ticaret Bakanlığı, tatil planlarında görülen artışla birlikte tüketicileri, sahte otel tanıtımlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle sosyal medyada tanınmış turizm tesislerinin logo ve isimleri kullanılarak tüketicilerin mağdur edildiği belirtildi.

    Birçok meslek ve yaş grubuna Covid-19 aşılamasının başlaması, kısıtlama tedbirlerinin hafifletilmesi, yaklaşan Kurban Bayramı gibi nedenlerle tatil planlarında artış bekleniyor. Ticaret Bakanlığı, turizm faaliyetlerinin yoğun olarak yaşanacağı bu dönemi fırsata çevirmeyi amaçlayan kötü niyetli kişiler tarafından tüketicileri mağdur etmeye yönelik birtakım faaliyetlerde bulunulması ihtimaline karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu. Bakanlık, vatandaşları rezervasyon yaptırmadan önce dikkat etmeleri gereken hususlara ilişkin uyardı.

    Buna göre, tüketicilere, herhangi bir konaklama rezervasyonu yapmadan önce, tesisin Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgeli olup olmadığını, tesis reklamlarında belirtilen yıldız sayısını kontrol etmeleri, bu konuda, “www.kulturturizm.gov.tr” ve “https://yigm.ktb.gov.tr/TR-9579/turizm-tesisleri.html” adresli internet sitelerinden, seyahat acentelerine ilişkin bilgilerin doğruluğu konusunda ise “www.tursab.org.tr” internet sitesinden sorgulama yapılmaları önerildi.

    Mesafeli olarak hazırlanan sözleşmelerde ise rezervasyon yapılan internet sitesinde yer alan adres, unvan ve iletişim bilgilerinin kontrol edilmesi, tesis veya seyahat acentesine ilişkin bu bilgilere yer verildiğinden emin olunması, mağduriyet yaşanmaması için önem taşıyor.

    Rezervasyon yapılacak internet sitesinin Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi’ne (ETBİS) kayıtlı olup olmadığının kontrol edilmesi gerekiyor. Sosyal medya veya e-posta benzeri mecralardan ulaşan konaklama tekliflerinin doğrudan kabul edilmesi yerine, rezervasyon işlemlerinin konaklama yapılacak tesise ilişkin seyahat acenteleri veya doğrudan tesise ait internet sitesi üzerinden gerçekleştirilmesi tavsiye ediliyor.

    'İndirim'lere dikkat

    Sosyal medya, kısa mesaj veya e-posta gibi iletişim kanalları üzerinden sunulan tatil ve konaklama teklifleri üzerinden pek çok tüketicinin mağduriyet yaşadığını belirten Ticaret Bakanlığı, “Bu gibi durumlarda gelen teklifin içeriğinde yer alan tesis resimlerinin, kurumsal logo ve işaretlerin doğruluğu sorgulanmalı. Ayrıca, teklife ilişkin reklamda yer alan telefon numarası ve iletişim bilgilerinin internet ortamında sorgulanarak veya telefonla aranarak teyit edilmesi gerekiyor” önerilerini paylaştı.

    Öte yandan, bazı internet sitelerinde gerçekleştirilen tanıtım faaliyetlerinde, turizm tesislerine ait resim, logo ve isimlerin kopyalanarak kullanıldığı veya söz konusu tesislere ait internet sitesi isimlerinde çok küçük değişiklikler yapılarak tüketicilerin yanıltılıp mağdur edildiğinin tespit edildiğini aktaran Ticaret Bakanlığı şu uyarılarda bulundu:

    "Bu ve benzeri faaliyetlerle karşılaşılması durumunda tüketicilerin durumu adli makamlara bildirmesi önem taşıyor. Tüketiciler yaşadıkları bireysel mağduriyetlerin giderilmesi ve kayıplarının tazmin edilmesi amacıyla tüketici hakem heyeti veya tüketici mahkemesine başvurabiliyor. 2021 yılı için değeri 11 bin 330 liranın altında bulunan uyuşmazlıklar tüketici hakem heyetlerinin, değeri bu tutarın üzerindeki uyuşmazlıklar ise tüketici mahkemelerinin görev alanına giriyor. Tüketici mahkemelerinde dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması gerekiyor."
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Marmara Denizi sahillerinde görülen ve rüzgarın etkisiyle kıyılara sürüklenen müsilajın (deniz salyası) Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki yoğunluğu drone kamerasına yansıdı. Kentte etkili olan rüzgarla yön değiştiren müsilaj, Tarihi Gelibolu Yarımadası kıyılarında etkili oldu. Eceabat'ta Çamburnu mevkisi ile Kilitbahir Kalesi, Barut İskelesi, Rumeli Mecidiye Tabyası bölgelerinde yoğunlaşan müsilaj, Şehitler Abidesi ve Morto Koyu'nda da etkili olduğu görüldü.
    Marmara Denizi kıyılarını kaplayan müsilajda son durum
    Karikatür
    Lavrov: 'ABD'nin geçmişte yaptığı hataları gözden geçirmesini umuyoruz’
    İnfografik
    Hindistan'ı saran kara mantar nastalığı nedir?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet