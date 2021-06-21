Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank dereye girdi: Helikopterden görünce programa ara verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Twitter hesabından, geçtiğimiz hafta Koza Altın İşletmeleri Mollakara Tesisi temel atma töreni için gittiği Ağrı Diyadin’den dereye girdiği bir fotoğrafını paylaştı.

Fotoğrafta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ağrı Valisi Osman Varol ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın, paçaları sıvanmış şekilde Mollakara köyündeki bir dereye girdikleri an görülüyor.

Varank’ın temel atma töreninden helikopterle dönerken termal kaynağı ve dereyi gördüğü, ziyaretin hemen ardından programa kısa bir ara vererek Varol ve Sayan ile birlikte dereye girdikleri öğrenildi.

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