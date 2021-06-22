Aşıda yaş sınırı 25'e indi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de aşılamadaki yaş sınırının 25'e indiğini açıkladı. Bakan koca, yarından itibaren randevuların açılacağını söyledi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Koca, "Aşı randevularında yaş sınırı 25'e indi. Randevu alan gençler, aşı olmayı ertelemiş büyükleri varsa konuşup, randevu için yardımcı olsun. İlk randevular yarın. Gençlik salgına karşı harekete geçsin" diye yazdı.

AŞI RANDEVULARINDA YAŞ SINIRI 25’E İNDİ. Randevu alan gençler, aşı olmayı ertelemiş büyükleri varsa konuşup, randevu için yardımcı olsun. İlk randevular yarın. Gençlik salgına karşı harekete geçsin. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 22, 2021

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