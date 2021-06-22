Ankara'da ByLock operasyonu: 7 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen 'FETÖ/PDY soruşturmaları' kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 13 kişiden 7'si operasyonla yakalandı.
Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen ve örgüt hiyerarşisinde 'ev abiliği', 'belletmen', 'bölge talebe mesulü', 'izdivaç mesulü', 'askeri mahrem yapıda öğretmen' gibi çeşitli konumlarda görev alan şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda şüphelilerden 7'si yakalanarak, gözaltına alındı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)