Yerli aşının adı belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli Kovid-19 aşısının Faz-3 çalışmaları kapsamında yürütülen Ankara Şehir Hastanesi'ndeki programa çevrimiçi olarak katıldı. Erdoğan, "Birkaç hafta içerisinde ülkemizdeki 18 yaş üzeri nüfusun tamamını aşılama kapsamına almış olacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli aşının adının TURKOVAC olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı @RTErdogan: "Türkiye'nin yerli Kovid-19 aşısının adı TURKOVAC."— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) June 22, 2021
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