Bilim Kurulu'ndan sürpriz toplantı: Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün saat 17:30'da yapılacak.

Bakan Koca toplantının ardından açıklamada bulunacak.

Aşılamada hız kazanan Türkiye'de şimdiye kadar 43 milyon 848 bin 630 doz aşı yapıldı. 29 milyon 250 bin 517 kişiye 1. doz aşı yapılırken, 14 milyon 598 bin 113 kişiye de ikinci doz aşısı yapıldı.