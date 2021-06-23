Erdoğan'dan AK Partili belediye başkanlarına: İhaleleri mutlaka şeffaf gerçekleştirin, hatta canlı yayınlayın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Partili belediye başkanlarına seslenerek, "Sizlerin milletimizin gönlüne girmedeki başarısı, 2023'teki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin sonuçlarını etkileyecek" ifadesini kullandı.
Erdoğan, "Sadece sosyal medya mecralarıyla vatandaşın kalbine girilemeyeceği son dönemde ortaya çıkmıştır. Sosyal medya belediyeciliği, hizmet belediyeciliğinin yerini alamaz" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı @RTErdogan, yerli aşının üçüncü fazının ilk doz uygulamasına video konferans yöntemiyle katıldı https://t.co/4V7fRV76PG— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) June 22, 2021
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Sizlerin milletimizin gönlüne girmedeki başarısı, 2023'teki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin sonuçlarını etkileyecek. Bunun için sizlerden özellikle şehrinizin her bir hanesine ulaşarak, sorunları yerinde görmenizi özellikle rica ediyorum. Halkımızla kapı dışından değil, kapılar çalınarak, evlere misafir olmaya mecburuz.
- AK Partili belediye başkanı her zaman ulaşılabilir olmalı, çarşıdan-pazardan ayağını kesmemeli. İhaleleri mutlaka şeffaf bir şekilde gerçekleştirin, hatta canlı yayınlayın.
- Sadece sosyal medya mecralarıyla vatandaşın kalbine girilemeyeceği son dönemde ortaya çıkmıştır. Sosyal medya belediyeciliği, hizmet belediyeciliğinin yerini alamaz. Bizim siyasetteki varlık gayemiz birilerine imtiyaz sağlamak, birilerine menfaat devşirmek değildir. Bizim öncelikle vazifemiz halkımıza, ülkemize, insanımıza hizmet etmektir. Türkiye'nin tamamında adalet ve kalkınmayı tesis etmektir.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)