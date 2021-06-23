Erdoğan'dan AK Partili belediye başkanlarına: İhaleleri mutlaka şeffaf gerçekleştirin, hatta canlı yayınlayın

AK Partili belediye başkanlarına seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sosyal medya belediyeciliği, hizmet belediyeciliğinin yerini alamaz. İhaleleri mutlaka şeffaf gerçekleştirin, hatta canlı yayınlayın" dedi. Erdoğan, belediye başkanlarının başarısının 2023'teki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin sonuçlarını da etkileyeceğini söyledi.