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    TBMM Genel Kurulu

    CHP'den sonra İYİ Parti de TBMM Kadına Şiddet Komisyonu'ndan çekildi

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202106231044803427-chpden-sonra-iyi-parti-de-tbmm-kadina-siddet-komisyonundan-cekildi/

    CHP'nin ardından İYİ Parti de Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu'ndan çekildiklerini açıkladı.

    ANKA'dan Şeyma Paşayiğit'in haberine göre, İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat üyesi olduğu TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Araştırma Komisyonu’ndan çekildi.

    Komisyon Başkanlığı’na verdiği dilekçede Sunat, “Meclis araştırma komisyonunun; çoğulcu değil, çoğunlukçu bir anlayışla çalışmaları devam ettireceği, yıllardır sürdürülen kadın hakları ve kadına yönelik şiddeti önleme konusunda, kazanımlardan geri adım atılacağı ve belli kesimleri memnun etmek için kanunlarda değişikliklere gidecek alt yapıyı hazırlamaya çalıştığı ortadadır” dedi.

    Sunat, dilekçesinde, şu değerlendirmeyi yaptı:

    “Bilindiği üzere komisyonun kurulmasından çok kısa bir süre sonra Cumhurbaşkanı’nın, hukuka uygun olmayan ve TBMM iradesini yok sayan bir gece yarısı kararnamesiyle İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı, demokratik hukuk devletine uygun bir davranış değildi. Bu karar, kadınların büyük mücadele ile kazandığı tüm kazanımların yok sayılması anlamına geldiğinden, kadınları derinden yaralamıştır. Bu alınan, talihsiz ve bir o kadar da yanlış olan bu karar neticesinde, komisyona katılıp katılmama konusunda başından beri tereddütler yaşadım. İyi niyetimi kaybetmeden toplantılara mazeretim olmadığı sürece katılıp görüşlerimi ve sorularımı da yöneltmeye çalıştım.”

    'Kazanımlardan geri adım atılacağı ortadadır'

    Komisyon Başkanı’nın, komisyon çalışmalarına davet edilecekler konusunda istişare etmediğini, özellikle muhalefet partileri komisyon üyelerinin soru sorma şekline ve söyledikleri sözlere müdahale ettiğini ve sürekli uyarıların rahatsızlık verdiğini belirten Sunat, şu ifadeleri kullandı:

    “Komisyonda dinlenecek kişilerin, komisyon üyelerine çok kısa süre önce bildirilmesi, kadın hakları ve kadına şiddet konusunda duyarlı olmayan bazı kişi ve kurumların davet edilmesi de ayrı bir garabettir. Komisyon üyesi olmayan muhalefet milletvekillerine davranış şekli ve soru sordurmama ve kaba bir dille muamele TBMM teamüllerine de aykırıdır. Meclis araştırma komisyonunun, çoğulcu değil, çoğunlukçu bir anlayışla çalışmaları devam ettireceği, yıllardır sürdürülen kadın hakları ve kadına yönelik şiddeti önleme konusunda, kazanımlardan geri adım atılacağı ve belli kesimleri memnun etmek için kanunlarda değişikliklere gidecek alt yapıyı hazırlamaya çalıştığı ortadadır.”

    'Komisyonda yer almamın kadın vicdanında yeri yok'

    Sunat, ayrıca, “Ülkemizi ilgilendiren her konuda olduğu gibi, bu konuda da tamamen siyasi mülahazalar ile alınacak yanlış kararlara meşruiyet kazandırmak benim ve mensubu olmaktan onur duyduğum İYİ Parti’nin yapısında yoktur” değerlendirmesini yaptı.

    İstanbul Sözleşmesi’nden çıkma kararının yürürlüğe gireceği 1 Temmuz 2021 tarihi ve Danıştay’a yapılan müracaatların halen bir karara bağlanmadığına dikkati çeken Sunat, komisyonun içinde yer almanın toplum ve özellikle de kadın vicdanında yeri olmadığını düşündüğü için komisyondan ayrıldığını bildirdi.

    CHP de çekilmişti 

    CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Hatay Milletvekili Suzan Şahin ve Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, dün; üyesi oldukları TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Araştırma Komisyonu’ndan çekilmişti.

    CHP’li üyeler kararlarının gerekçelerini; “çalışmaların monolog şekilde yapılması, işleyişin kendileriyle paylaşılmaması, konuşma sürelerinin sürekli kesilmesi ve çok eşliliği savunan, 15 yaşında çocukların evlenmesini normalleştiren, 6284 sayılı kanunun kaldırılması konusunda taleplerini yönelten kişilerin komisyona davet edilmesi” olarak açıklamıştı.

    Böylelikle, 15 üyeli komisyonda 7’si AKP, 2’si HDP, 1’i de MHP kontenjanından olmak üzere 10 üye kaldı.

    Etiketler:
    İstanbul Sözleşmesi, TBMM Kadına Şiddet Komisyonu, TBMM, İYİ Parti, CHP
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