Sağlık Bakanı Koca: Cuma gününden itibaren 18 yaşından gün almış olan herkes aşı randevusu alabilecek

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
Koca, önümüzdeki dönemde zorunlu olmadıkça kısıtlama uygulamak istemediklerini söyledi.
Koca ayrıca, 18 yaş altı kronik rahatsızlığı ve ek hastalığı olan gençleri de 1 hafta 10 gün içinde aşılamaya başlayabileceklerini bildirdi.
Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:
- Salgının kısa sürede sona ereceğine inancım tam.
- Kurban Bayramı'na kadar nüfusumuzun yüzde 70'ini aşılamayı hedefliyoruz.
- Vefat tablosunu incelediğimizde, 65 yaş üzeri vatandaşlarda vefat sayılarının 2 kat fazla olduğunu gördük.
- Aşıların ölümleri önemli ölçülede sınırladığına şahit oluyoruz.
- Salgın süresince yaklaşık 50 bin insanımızı kaybettik. Kalp krizi teşhisleri salgın döneminde yüzde 50 azalmasına rağmen kalp krizine bağlı ölümler yüzde 10'dan fazla arttı.
- Salgınla karşılaşmadan önlemler, toplumumuzu korumak için tedbirler aldık ve şimdi de aşıyla salgından kurtulmanın eşiğindeyiz.
- Dünyanın en hızlı aşılama programlarından birini yürütüyoruz. 'Günde 1.5 milyon doz aşı yapabiliriz' dediğimde inanmıyorlardı. Canları sağ olsun.
- Hastalığı geçirdikten 45 gün sonrasında 65 yaş üzerinde vefatın iki kattan fazla arttığını tespit ettik. Gelecek 3 yıl bu hasarı telafi etmekle geçecek.
- Gelecek üç yıl boyunca ne tür yan rahatsızlıklar çıkacağı öngörülemese de 3-4 katı fazla ölüm beklenmektedir. Bu son derece hazin bir tablodur.
- Özellikle şu dönemde hızla 18 yaş ve üzeri vatandaşlarımızı aşılamak istiyoruz. Bunu ne kadar erken yapabilirsek toplumsal bağışıklığı o kadar hızlı sağlamış olacağız.
- Cuma gününden itibaren 18 yaşından gün almış olan herkes aşı randevusu alabilecek.
- 100 milyon doz Sinovac aşısının gelmesi gerekiyordu. Gelen miktar 34 milyon. Biontech'ten 4.5 milyon doz aşı geldi. 30 milyona tamamlanması temmuzun ilk 4 gününü bulabilir.
- 400 bin doz geldi Sputnik V aşısı geldi.
- Gelecek süreçte iki aşı arasındaki 6 haftalık süreyi 4 haftaya çekebiliriz.
- Pandemiyi ülke gündeminden çıkarmak istiyoruz. Buna odaklanmış durumdayız.
- Bazı ülkelere karantina uyguluyoruz 14 gün olarak. 1 Temmuz itibarıyla bunu biraz daha detaylandırmış olacağız. Belki bazı ülkelerde yasak koymak da gerekebilir.
- Aşılama konusunda vatandaşımızı daha çok ikna etme çabası içinde olacağız.
- 45 yaş ve üzerinde yüzde 90'a varan aşılama oranına sahibiz.
- 18 yaş altı altı kronik rahatsızlığı olan kişileri de aşılama niyetindeyiz. Ancak bir netlik yok. Bilim Kurulu bu konudaki çalışmalarını sürdürüyor.
- Gençlerimizin bağışık olmalarıyla üniversiteler çok rahat açılabilecek.
- Delta Plus'ı ülkemizde tespit etmedik. Delta varyantıyla ilgili 134 vakamız oldu. Toplam 16 ilimizde görüldü. Yoğunluklu olarak İstanbul'da görüldü.
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