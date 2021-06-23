Sağlık Bakanı Koca: Cuma gününden itibaren 18 yaşından gün almış olan herkes aşı randevusu alabilecek

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Koca, önümüzdeki dönemde zorunlu olmadıkça kısıtlama uygulamak istemediklerini söyledi.

Koca ayrıca, 18 yaş altı kronik rahatsızlığı ve ek hastalığı olan gençleri de 1 hafta 10 gün içinde aşılamaya başlayabileceklerini bildirdi.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle: