Sağlık Bakanı Koca: Salgının kısa sürede sona ereceğine inancım tam

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:
- Salgının kısa sürede sona ereceğine inancım tam.
- Vefat tablosunu incelediğimizde, 65 yaş üzeri vatandaşlarda vefat sayılarının 2 kat fazla olduğunu gördük.
- Aşıların ölümleri önemli ölçülede sınırladığına şahit oluyoruz.
- Salgın süresince yaklaşık 50 bin insanımızı kaybettik. Kalp krizi teşhisleri salgın döneminde yüzde 50 azalmasına rağmen kalp krizine bağlı ölümler yüzde 10'dan fazla arttı.
- Salgınla karşılaşmadan önlemler, toplumumuzu korumak için tedbirler aldık ve şimdi de aşıyla salgından kurtulmanın eşiğindeyiz.
- Dünyanın en hızlı aşılama programlarından birini yürütüyoruz. 'Günde 1.5 milyon doz aşı yapabiliriz' dediğimde inanmıyorlardı. Canları sağ olsun.
- Hastalığı geçirdikten 45 gün sonrasında 65 yaş üzerinde vefatın iki kattan fazla arttığını tespit ettik. Gelecek 3 yıl bu hasarı telafi etmekle geçecek.
- Gelecek üç yıl boyunca ne tür yan rahatsızlıklar çıkacağı öngörülemese de 3-4 katı fazla ölüm beklenmektedir. Bu son derece hazin bir tablodur.
- Özellikle şu dönemde hızla 18 yaş ve üzeri vatandaşlarımızı aşılamak istiyoruz. Bunu ne kadar erken yapabilirsek toplumsal bağışıklığı o kadar hızlı sağlamış olacağız.
- Cuma günü itibarıyla 18 yaşından gün almış olan bütün vatandaşlarımızın aşılarını tanımlamış olacağız.
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