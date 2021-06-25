Formula 1 yeniden Türkiye'de yapılacak

Formula 1'de 2021 sezonu takvimine yeniden dahil edilen Türkiye Grand Prix'si'nin 1-3 Ekim'de gerçekleştirileceği açıklandı.

F1 takviminde yer alan ancak Covid-19 önlemleri nedeniyle iptal edilen Singapur Grand Prix'inin tarihi Türkiye'ye verildi.

Yapılan resmi açıklamaya göre F1'in Türkiye ayağı 1-3 Ekim tarihlerinde koşulacak.

Böylece Türkiye yeniden Formula 1 takvimine alındı.

F1 komitesi daha önce iptal edilen bir yarışı Türkiye'ye vermişti. Ancak İngiltere'nin Türkiye'ye uyguladığı sağlık kısıtlamaları nedeniyle yarış Türkiye'den alınmıştı.