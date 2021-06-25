Türkiye’de mayıs ayı turist sayısında baz etkisi: Yüzde 3039 artış gösterdi

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı mayıs ayında baz etkisiyle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3039 artış göstererek 936 bin 282 oldu.

Turist sayısı, pandemi öncesi 2019 yılına göre oldukça geride kaldı. Kovid-19 mutasyonlarının yayılması endişesinin yanı sıra Rusya, Almanya ve Fransa'dan Türkiye'ye yönelik uçuş kısıtlamaları da turist sayısı üzerinde etkili oldu.

Kovid-19 kısıtlamalarının etkili olduğu 2020 Mayıs ayında 29 bin 829 turist Türkiye'ye giriş yapmıştı. Pandemi öncesi 2019 yılının aynı ayında ise 4 milyon 22 bin 254 yabancı ziyaretçi gelmişti.

5 aylık dönemde de yabancı turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14.27 azalışla 3 milyon 680 bin 55 olarak gerçekleşti. 2019 yılının Ocak-Mayıs döneminde 12 milyon 757 bin 522 turist gelmişti. Geçen yılın aynı döneminde ise 4 milyon 292 bin 711 turist Türkiye'ye giriş yapmıştı.

Ocak-Mayıs döneminde en çok giriş yapılan sınır kapılarının bağlı olduğu iller, İstanbul, Antalya, Edirne ve Muğla olarak sıralandı.

Ocak-Mayıs döneminde Rusya 571 bin 362 kişi ve yüzde 15.53 payla ilk sırada yer aldı. Ukrayna yüzde 11.50 ile ikinci, Almanya ise 7.61 ile üçüncü sırada yer aldı.

Mayıs ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Ukrayna 236 bin 212 kişi ve yüzde 25.23 payla ilk sırada yer aldı. Almanya yüzde 10.15 ile ikinci, Bulgaristan yüzde 6.18 ile üçüncü sırada yer aldı. Bulgaristan'ı İran ve Irak izledi.