Protokol imzalandı: Fenerbahçe Vapuru tamir edilip Koç Müzesi’ne dönecek

İBB Başkanı İmamoğlu ve Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, 2011'de yapılan mukaveleyle Rahmi M. Koç Müzesi’ne devredilen Fenerbahçe Vapuru için yeni protokol imzaladı. Uzatılan protokol uyarınca 1952 yılında, İskoçya’nın Glasgow şehrinde üretilen ve 2011’e kadar toplu ulaşım hizmetlerinde kullanılan vapur tamir edilip Koç Müzesi’ne dönecek.

Rahmi Koç Müzesi ile arasındaki iş birliği protokolünü uzatma kararı alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Fenerbahçe Vapuru’nu, Haliç Tersanesi’nde, 10 yıl sonra yeniden bakıma alacak.

Vapur, bu kapsamda, 28 Haziran 2021’de Haliç Tersanesi’ne getirilecek. Havuza alınacak vapurun ihtiyaçları belirlendikten sonra; su altı sac değişimi, boyama, pervane sökümü, güverte ve taraça zemin ağaçlarının bakımı, küpeşte değişimi ile genel bakım-onarım işlemleri gerçekleştirilecek.

İBB Fenerbahçe Vapuru önünde düzenlenen “Yenileme ve Bakım Protokolü İmza Töreni”, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve iş insanı Rahmi Koç katıldı.

Fenerbahçe Vapuru önünde düzenlenen 'Yenileme ve Bakım Protokolü İmza Töreni', İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç’un katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Uzatılan protokol uyarınca 1952 yılında, İskoçya’nın Glasgow şehrinde üretilen ve 2011’e kadar toplu ulaşım hizmetlerinde kullanılan vapur, Haliç Tersanesi’nde bakıma alınacak. İBB

2011’e kadar toplu ulaşım hizmetlerinde kullanılan vapur, Haliç Tersanesi’nde bakıma alınacak. Vapur, yapılacak tamirat işlemlerinin ardından, yeniden Koç Müzesi kıyısındaki yerini alacak. İBB

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Rahmi M. Koç Müzesi arasındaki iş birliği protokolü uzatıldı. İBB 1 / 3 İBB Uzatılan protokol uyarınca 1952 yılında, İskoçya’nın Glasgow şehrinde üretilen ve 2011’e kadar toplu ulaşım hizmetlerinde kullanılan vapur, Haliç Tersanesi’nde bakıma alınacak.

Koç, Fenerbahçe Vapuru’nun toplu taşımadan müzelerine ulaşan yolculuğunun hikayesini şu sözlerle dile getirdi:

“Bundan yıllar evvel, o zamanki müdürümüz Ertuğrul Bey, bana gelip, ‘Efendim, bir vapur var; Fenerbahçe. Onu bize vermek istiyorlar’ dedi. ‘Ne yapacağız’ dedim. ‘Müzemizin önüne bağlarız. Misafirlerimize, ziyaretçilerimize açarız. Bize ilave metrekare kazandırır. Bu vapuru da kurtarmış oluruz’ dedi. Ben de ‘Peki’ dedim. Pek içime sinmedi önce. O zaman, eski rahmetli İBB Başkanı’mızla beraber Boğaz’da bir tur yaptık. Onlar indiler, gemi buraya bağlandı. Hakikaten Ertuğrul Bey, uzun vadeli görmüş. Bu gemi, klasik bir gemi. Zamanının en hızlı giden gemilerinden biriydi. Bakımı gayet iyiydi. Ona rağmen belediye, tekrar bir elden geçirdi. Gemi, hakikaten müzemize bir değer kattı.”

Fenerbahçe Vapuru'nun tarihi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 22 Aralık 2008’de hizmetinden çekilen 1952 üretimi “Fenerbahçe Vapuru”nu, imzalanan işbirliği protokolü ile Hasköy’deki Rahmi M. Koç Müzesi’ne devretmişti.

Bu süreçte vapurun tüm bakım ve onarımlarını İBB üstlenmişti. “Müze vapur” olarak hizmet veren tarihi vapurun son bakım-onarım işlemi, 2011 yılında, Haliç Tersanesi’nde yapılmıştı.