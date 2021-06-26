Kobani eylemleri davasında 4 tahliye

Kobani eylemleri davasında mahkeme, sanıklar İbrahim Binici, Emine Beyza Üstün, Zeki Çelik ve Emine Ayna'nın adli kontrol şartıyla tahliyelerine, diğer sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

6-8 Ekim 2014'te düzenlenen Kobani eylemlerine ilişkin, aralarındaeski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu sanıklardan bazıları bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, diğer sanıklar ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada sanıklar ve avukatlarının talepleri dinlendi. Beyanların ardından ara karar açıklayan mahkeme, sanıklardan Sırrı Süreyya Önder'in imza yükümlülüğünün kaldırılmasına, yurt dışı çıkış yasağının ise devamının devamına karar verdi. Önder'in duruşmalardan vareste tutulma talebi de kabul edildi.

Mahkeme, sanıklar İbrahim Binici, Emine Beyza Üstün, Zeki Çelik ve Emine Ayna'nın adli kontrol şartıyla tahliyelerine, diğer sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Davaya, 20 Eylül ile çarşamba günleri hariç sonraki iki hafta boyunca devam edilecek.