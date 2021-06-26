Prof. Dr. Naci Görür: Bilindiği gibi büyük bir deprem bekliyoruz, sıkıntılı bölge

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 5.2 büyüklüğünde olan depremin ardından bir açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, "Deprem DAF’ın Karlıova-Bingöl zonunda ancak Karlıova segmanının batısında Kaynarpınar-Kuşbayırı arasında. Bilindiği gibi, Karlıova segmanında büyük bir deprem bekliyoruz. Sıkıntılı bölge" dedi.

AFAD verilerine göre, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 21:28'de büyük bir deprem meydana geldi. 5.2 büyüklüğündeki deprem, yerin 15.51 kilometre derinliğinde oldu.

Kandilli Rasathanesi ise depremin Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde olduğunu aktardı. Kandilli'nin verilerine göre, 5.3 büyüklüğündeki deprem yerin 4.6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Deprem sonrası açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, "Karakoçan/Kuşbayırı (Elazığ-Bingöl) yöresinde 5,3 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem DAF'ın Karlıova-Bingöl zonunda ancak Karlıova segmanının batısında Kaynarpınar-Kuşbayırı arasında. Bilindiği gibi, Karlıova segmanında büyük bir deprem bekliyoruz. Sıkıntılı bölge" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise, "Elazığ Karakoçan dolayında M5.3 büyüklüğünde deprem. Geniş bir alanda hissedilmiş. DAF ya da KAF üzerinde değil. Deprem sağ-yanal atımlı Karakoçan Fayı üzerinde. Karakoçan yerleşim alanı alüvyon düzlüğü üzerinde olduğundan sarsıntıyı fazla hissetmesi normal" dedi.

Depremin büyük bir yıkıma sebep olmayacağını kaydeden Prof. Dr. Ahmet Ercan ise, "21.28’de 4,6 km derinde K45D Doğu Anadolu Kırığı ile doğu-batı Bingöl Karakoçan, Sancak Uzunpınar kırığı kavşağında, 6 saniye sürdü. Kırsal kötü evler dışında büyük yıkım yapmaz. Son deprem 2010’da M6,0’dır. Arkasından büyük deprem gelirse şaşırırım. Bingöl-Karakoçan-Kiği-Elmalı dörtgeni depremlerin koşu alanıdır. Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ile Sancak-Uzunpınar çevrili bir dörgen Türkiye’nin en duyarlı, en gergin alandır. DAK-KAK ile keşişmiştir. Burası yüksek çekincelidir. M5,3 ile kolay atlatılmıştır" diye kaydetti.