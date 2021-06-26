'Alternatif tıp' adı altında işkence: Deri altından çamaşır ipi geçirmişler

‘Alternatif tıp’ adı altında yapılan bazı sağlıksız ve ölümcül olabilecek yöntemler uygulanmaya devam ediyor. Son örneği Elazığ’da görüldü. Bir hastanın belinden iki adet delik açıldı ve deri altından çamaşır ipi geçirildi.

Elazığ'da yaşayan 25 yaşındaki erkek hasta, bel ağrısı şikayeti ile doktora gitti. Muayeneye başlayan Ortopedi Uzmanı Dr. Noyan Dirlik, gördükleri karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Hastanın belinden iki adet delik açılmış ve deri altından çamaşır ipi geçirilmişti. Hastanın şikayetini tedavi edeceğini söyleyen, hiçbir eğitimi olmayan birinin bunu yaptığı ve uygulama sonucu belinde enfeksiyon geliştiği belirlendi.

Hürriyet'ten Buse Özel'in haberine göre, Hayvancılıkla uğraşan hastaya 2 yıl önce ‘ankilozan spondilit’ tanısı konduğunu belirten Dr. Dirlik, şunları söyledi:

“2 yıl önce teşhis koyulan hasta birçok tedavi denemiş ama ağrıları geçmeyince farklı yöntemlere başvurmuş. Son olarak da böyle bir olay yaşamış. Hastada bir miktar enfeksiyon gelişmişti ancak bu çok riskli bir durum. Eğer enfeksiyon sinir köklerine ilerlerse sinir hasarı yaşanabilir. Bu enfeksiyon ilerlerse de ölüme kadar götürebilir. Bu tarz hiçbir işe yaramayan, alternatif tıp adı altında uygulamalara çok rastlıyoruz. Ancak deri altından ip geçirmeyi ben de meslek hayatımda ilk defa gördüm. 5 aydır hasta bu şekilde yaşıyor. Son derece tehlikeli, ölümcül sonuçları olabilecek bir uygulama. Enfeksiyon ilerlerse iç organlara zarar verebilir, sepsise kadar gidebilir. Hastaya durumu anlattım. Önemli işleri olduğunu söyleyen hastanın tedavisine hafta başından itibaren devam edeceğiz. Cerrahi müdahale ile enfeksiyonu temizleyeceğiz.”