Nesli tehlike altındaki şah kartal yavrusu, yuvadan çalındı

İstanbul'da nesli tehlike altındaki şah kartal yuvalarında izleme çalışmaları yürüten uzman biyologlar, Fenerköy Mahallesi’nde bir şah kartal yavrusunun ağaçtaki yuvasından çalındığını belirledi. Yuvanın altında dağcıların kullandığı malzemeler bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul Silivri'de rüzgar enerji santrali bölgesinde biyoçeşitliliği izleme ve raporlama çalışmaları kapsamında görev yapan biyologlar Dr. Muhsin Çoğal ve uzman Nigar Albağ Mutlu, bu yılki çalışmalarda nesli tehlike altındaki bir tür olan şah kartallara ait üç yuvayı izliyordu.

Önceki gün Fenerköy Mahallesi’ndeki yaşlı bir kavak ağacında bulunan yuvadaki yavrulardan binin çalındığı tespit edildi.

Silivri'de tehlike altında olan şah kartalların yuva bölgelerini kontrol eden Dr. Muhsin Çoğal ve Nigar Albağ Mutlu, yavrunun yuvadan alındığını tespit etti.

Ağaçta yuvanın altında dağcıların tırmanmada kullandığı iplerin ucuna takılan kanca olan karabina ve ip bulan araştırmacılar yuvanın da bozulduğunu görünce Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ve bölgedeki jandarma ekiplerine bildirdi.

Ekipler tarafından tutanak tutulan olayla ilgili soruşturma ve yavruyu yuvadan çalan kişilerle ilgili arama çalışmaları başlatıldı.