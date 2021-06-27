CHP'li Özkoç'tan Bakan Soylu'ya: 2019'da Mersin Limanı'nda yakalanan 615 kilogram kokain hangi şirkete geliyordu?

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Özkoç, "Kolombiya’da operasyonla ele geçirilen 4 ton 900 kilo kokain hangi şirkete geliyordu? Şirkete neden operasyon yok? Şubat 2019'da Mersin Limanı'nda bir gemide yakalanan 615 kilogram kokain hangi şirkete geliyordu? Şirkete neden operasyon yok?" ifadesini kullandı.
✅Kolombiya’da operasyonla ele geçirilen 4 ton 900 kilo kokain hangi şirkete geliyordu? Şirkete neden operasyon yok?— Engin Özkoç (@enginozkoc) June 27, 2021
✅Şubat 2019'da Mersin Limanı'nda bir gemide yakalanan 615 kilogram kokain hangi şirkete geliyordu? Şirkete neden operasyon yok? @suleymansoylu
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