CHP'li Özkoç'tan Bakan Soylu'ya: 2019'da Mersin Limanı'nda yakalanan 615 kilogram kokain hangi şirkete geliyordu?

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Şubat 2019'da Mersin Limanı'nda bir gemide yakalanan uyuşturucuya yönelik olarak, "2019'da Mersin Limanı'nda yakalanan 615 kilogram kokain hangi şirkete geliyordu, şirkete neden operasyon yok?" diye sordu.

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Özkoç, "Kolombiya’da operasyonla ele geçirilen 4 ton 900 kilo kokain hangi şirkete geliyordu? Şirkete neden operasyon yok? Şubat 2019'da Mersin Limanı'nda bir gemide yakalanan 615 kilogram kokain hangi şirkete geliyordu? Şirkete neden operasyon yok?" ifadesini kullandı.