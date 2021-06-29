Metrobüsten dumanlar yükselince yolcular tahliye edildi

İstanbul'da Beylikdüzü Haramidere mevkiinde bir metrobüsün motorundan dumanlar yükseldi. Sürücü aracı durdurarak yolcuları tahliye etti. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da Beylikdüzü Haramidere mevkiinde motorundan dumanlar çıkan metrobüste panik yaşandı.

Sürücü metrobüsü durdurarak kapıyı açtı yolcular tahliye edildi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrol sonrası yangının küçük çaplı olduğu belirlenirken metrobüs çekiciyle götürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan yok.