İŞKUR şube müdürü, Genel Müdürlük binasından atlayarak intihar etti

Ankara’da 46 yaşındaki Mukadder C. şube müdürü olarak görev yaptığı Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürlüğü binasının terasından atlayarak yaşamına son verdi.

Ankara'da İŞKUR Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda şube müdürü olarak görev yapan evli ve 3 çocuk babası Mukadder C., bilinmeyen bir nedenle binanın 16. katındaki terastan atladı.

Aynı binanın giriş katı üzerindeki diğer terasa düşen Mukaddder C.’yi gören çalışanlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mukadder C.’nin öldüğü belirlendi. Mukadder C.’nin iş arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.

© DHA İŞKUR Genel Müdürlüğü binasının terasından atlayan Mukadder C.

Polisin incelemesinin ardından Mukaddder C.’nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.