Ekim Alptekin, Sezgin Baran Korkmaz'ın iddialarını reddetti: Veremeyecek hesabım yok, dosyası olan buyursun açsın

Eski Türkiye-ABD İş Konseyi Ekim Alptekin, Türkiye'nin kara para aklama suçundan aradığı ve Avusturya'da tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz'ın kendisi hakkındaki iddialarını yalanladı. Alptekin, "Benim veremeyecek hesabım yok. Şahsım ile ilgili dosyası olan buyursun açıklasın. Devlet ihalelerine katılmıyorum" dedi.

Eski Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Ekim Alptekin, Türkiye'nin kara para aklama suçundan aradığı ve Avusturya'da tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz'ın kendisi hakkındaki iddialarını yalanladı. Alptekin, "Benim veremeyecek hesabım yok. Şahsım ile ilgili dosyası olan buyursun açıklasın. Devlet ihalelerine katılmıyorum" dedi.

Twitter'dan paylaşımda bulunan Alptekin, "SBK’nın yalanlarıyla hareket edenleri UYARIYORUM. Benim veremeyecek hesabım yok. Şahsım ile ilgili dosyası olan buyursun açıklasın. Devlet ihalelerine katılmıyorum ve Allah'ın tek bir kulu Ekim Alptekin bahsi geçen isimlerin yok oteline gitmiştir yok teknesine binmiştir diyemez" diye yazdı.

Halk TV'ye yaptığı açıklamada, Sezgin Baran Korkmaz'ı TAİK başkanlığı döneminde tanıdığını belirten Alptekin, "Hükümetle bazı anlaşmalar yapılmış gibi ifadeler duydum. Doğru değil. Sezgin Baran Korkmaz'ı Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) başkanlığım döneminde tanıdım. Ben Baran Bey'e söylenildiği gibi önemli bir kapı açtığımı düşünmüyorum" dedi.

Sezgin Baran Korkmaz'ın otellerinde kalmadığını vurgulayan Alptekin, "Birlikte tatil yapmadım. Onla böyle bir ilişkim yoktu. Zaten şuan davalığım. Sezgin Baran Korkmaz'ın, TAİK'e üyeliği için bir siyasi referans oldu. Bu isim bir kabine üyesi değil. Bu kişi muhalefetten de olsa iktidardan da olsa ismini vermeyeceğim. Sezgin Baran Korkmaz'ın siyasetçilere, gazetecilere, emniyet müdürlerinin de aralarında olduğu üst düzey isimlere rüşvet verdiğini düşünüyorum" iddiasında bulundu.

SBK’nın yalanlarıyla hareket edenleri UYARIYORUM. Benim veremeyecek hesabım yok. Şahsım ile ilgili dosyası olan buyursun açıklasın. Devlet ihalelerine katılmıyorum ve Allah'ın tek bir kulu Ekim Alptekin bahsi geçen isimlerin yok oteline gitmiştir yok teknesine binmiştir diyemez. — K. Ekim Alptekin (@ekimalptekin) June 29, 2021

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