140journos belgeselinde Soylu ve Koca iddiaları: 'Elinde Sağlık Bakanlığı’nın veri sakladığına dair dosya var'

Independent'ın haberine göre 140journos, Türkiye’de koronavirüs salgınına dair siyasi ilişkileri de irdeleyen “veba” isimli bir belgesel hazırladı.

Belgeseli, “Veba mikrobu, hazırlıksız yakaladığı toplumların çatlaklarına yerleşir ve onları alabildiğine büyütür. bu vebaya karşı koymanın bilinen tek yolu, ahlâklı olmaktır. bir romanın son sayfaları” ifadeleriyle anonslayan 140journos, üst düzey bir Türk bürokratın görüşlerine de yer verdi.

Güvenlik nedeniyle bürokratın kimliğine yer verilmeyen hatta yerine bir dublör de oynatılan ve "Üst düzey bir Türk bürokratla yapılan bu röportaj, haber kaynağının güvenliği nedeniyle bir dublörle birebir canlandırılmıştır" notu düşülen belgeselde çeşitli iddia, ithamlar yer aldı.

Söz konusu “bürokrat” videoda, Sağlık Bakanlığı’nın Dünya Sağlık Örgütü’ne verileri eksik verdiğini öne sürdü.

'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın özel sektörden geldiğini bu nedenle de pandemi yönetimde bütün güç ve kontrolün altında olmasını istediğini' ifade eden 'bürokrat', “Bu şekilde bir krizi yönetemezsiniz” dedi.

Belgeselde gece yarısı ilan edilen ve krize neden olan sokağa çıkma yasağı görüntüleri akarken 'bürokrat' şunları öne sürdü:

"Aslında bütün bu yaşananların arkasında Bakan Soylu ile Bakan Koca arasındaki büyük bir çekişme yatıyordu. Bu devam eden sürtüşme de Soylu’nun elinde Bakan Koca aleyhinde çok ciddi dosyalar olduğunu biliyorum. Sağlık Bakanlığı’nın veri sakladığına dair… İçişleri Bakanlığı’nın bu verileri alıp hazırlamasının bir anlamı vardı. Sen bir hata yapıyorsun, ben bunu alıp yukarıya da bildiriyorum. Toplumun da gözüne sokuyorum anlamına geliyordu. Tabii bu arada her şey yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Ankara’da siyasetçilerin ticari bağlantıları var. Soylu ile kardeşi medikal sektöründe iş yapıyorlar bu arada anlayacağınız iki taraf arasındaki kavga çok büyük."