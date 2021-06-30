Datça'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıklayan AFAD, sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde oluştuğunu kaydetti.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğünün 4, derinliğinin ise 10.5 kilometre olduğu duyuruldu.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 30, 2021
Büyüklük : 3.9 (ML)
Yer : Ege Denizi, 52.03 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 30.06.2021, 14:41:28 TSİ
Enlem : 36.3053 N
Boylam : 27.0220 E
Derinlik : 7.07 km
Detay : https://t.co/w0mK6sg7UH@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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