Datça'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında AFAD'a göre 3.9, Kandilli'ye göre ise 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıklayan AFAD, sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde oluştuğunu kaydetti.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğünün 4, derinliğinin ise 10.5 kilometre olduğu duyuruldu.

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