DEVA Partisi lideri Babacan: Kapalı mekanlara giriş için aşı zorunluluğu getirilmeli

Türkiye 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak normalleşme sürecine hazırlanırken, DEVA Partisi lideri Ali Babacan, “Ağustos ayında, risk altındaki vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız öncelikli olmak üzere mutlaka pekiştirme aşısına başlanmalıdır” dedi.

Avrupa’da kapalı mekanlara girişte benzer bir şart arayan bir ülke bulunmuyor.

Öte yandan bu öneriye bazı sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

Aralarında aşı karşıtlarının da bulunduğu kullanıcıların açtığı #AliBabacanHaddiniBil etiketi Twitter Türkiye gündeminde ilk sıraya yükseldi.

Ali Babacan: “Kapalı mekanlara giriş için aşı zorunluluğunun getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.



Özgürce, serbestçe hareket edebilmeliyiz. Bu esnada da gereken bütün tedbirlerin alındığından da emin olmalıyız.” — DEVA Partisi (@devapartisi) June 30, 2021

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