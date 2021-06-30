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    Sultangazi'de kızının cinsel istismara uğradığını öne süren anne: Adalet istiyorum

    Sultangazi'de kızının cinsel istismara uğradığını öne süren anne: Adalet istiyorum

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    Sultangazi'de 11 yaşındaki 5. sınıf öğrencisi Ö.D.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 37 yaşındaki İ.B., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Karara tepki gösteren anne Derya D. "O kişinin ceza almasını istiyorum. Benim kızım evden dışarı çıkamıyor, ilaç kullanıyor. O şahıs ise gezebiliyor. Ben adalet istiyorum" dedi.

    Anne Derya D.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan İ.B., Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade verdi. İ.B.'nin, çıkarıldığı mahkemede "Çocuk köpeği sevmek istedi. Ben de köpek saldırgan olduğu için 'Gel bak' dedim. Köpek çocuğa doğru gelince çocuğu elimle geriye doğru ittim. Başka temasım olmadı. Suçu kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.

    Tutuklama tedbirinin bu aşamada ölçüsüz olabileceğini belirten mahkeme, haftada bir gün karakolda imza verme şeklindeki adli kontrol tedbiriyle İ.B.'nin serbest bırakılmasına karar verdi. 

    'Çocuklar susmaz, siz de susmayın'

    Kararın ardından anne Derya D. ve avukatları Dilan Şabanoğlu basın açıklaması yaptı. Avukat Dilan Şabanoğlu açıklamasında, "Uzun yıllardır aynı mahallede komşuluk yaptıkları kişi tarafından çocuğumuz taciz edildi. Şüpheli çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı. Tutuklanması için talepte bulunduk. Yargılama devam ediyor. Çocuğumuz için pedagog raporu alındı ve raporda çocuğun iyiyi kötüden ayırabileceğini belirlendi. Adalet Bakanlığı'ndan destek bekliyoruz. Çocuklar susmaz siz de susmayın diyoruz" dedi.

    'Kızım tehdit edildiğini söyledi'

    Öz kızını taciz eden baba Y.K.
    © DHA
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    Anne Derya D. ise "Olay günü ben evde yoktum. Çocukları anneme bırakmıştım. Annem dışarı çıktığında o şahısla kızımı burun buruna görünce hemen kızımı eve çağırmış ve kızım da koşarak gelmiş. Anneannesine elimi yıkamam lazım demiş. Annem nedenini sorunca 'Anneanne ben bir tek sana güveniyorum. 'Beni tehdit etti' demiş" ifadelerini kullandı.

    Kızının el ile cinsel istismara uğradığını anlattığını belirten anne Derya D., "Bu olayı yaşadıktan sonra ben kızıma daha önce böyle bir şey yaşadın mı diye sordum. Bana daha öncede yaşadığını ve tehdit edildiğini söyledi" diye konuştu.

    'Kızım evden çıkamıyor, ilaç kullanıyor'

    Anne Derya D., "Benim kızımın başına bu olay geldikten sonra öğreniyorum ki, bundan önce başka çocuklarında başına bu tür olaylar gelmiş o şahıs yüzünden. Çocukların aileleri olayı gizlemişler kızlarımızın adı çıkmasın diye hatta o mahalleden bile taşınmışlar. Onlar sustukları için bugün benim canım yandı, ben bugün sussaydım yarın başka birinin canı yanacaktı ve daha beteri olacaktı. Biz sustuğumuz için annelerin canı yanıyor ve evlatlarımızın korkulu rüyası oluyor. Ben adalet istiyorum. O kişinin ceza almasını istiyorum. Bugün benim kızım evden dışarı çıkamıyor, ilaç kullanıyor. O şahıs ise gezebiliyor. Ben adalet istiyorum" dedi.

    Etiketler:
    Dava, Anne, Kız çocuğu, Cinsel istismar, İstanbul, Sultangazi
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