AK Partili Kadak: Başörtülü, şortlu, şalvarlı, küpeli gibi etiketleri aşalım

TBMM'nin en genç milletvekillerinden olan AK Partili Rumeysa Kadak, "Başörtülü, şortlu, şalvarlı, küpeli vs. gibi etiketleri çoktan aşmış olmamız gerekiyor. Lütfen aşalım" dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Rumeysa Kadak, İstanbul Kadıköy'de yolda yürüyen bir kadının giydiği şort nedeniyle tacize uğramasına dair yorumda bulundu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Kadak, "Başörtülü, şortlu, şalvarlı, küpeli vs. gibi etiketleri çoktan aşmış olmamız gerekiyor. Lütfen aşalım" ifadelerini kullandı.

Başörtülü, şortlu, şalvarlı, küpeli vs. gibi etiketleri çoktan aşmış olmamız gerekiyor. Lütfen aşalım. 🤦🏿‍♀️ — Rumeysa Kadak (@RumeysaKadak) June 30, 2021

Kadıköy'ün Fikirtepe mahallesinde önceki gün öğlen saatlerinde yolda yürüyen bir kadının giydiği şort konusunda tartışma çıkmış ve yaşanan tartışmanın olduğu görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılarak tepkilere neden olmuştu.