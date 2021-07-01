Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yangın

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bulunan bir binada yangın çıktı.
İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış nedenine yönelik inceleme başlatıldı.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bulunan bir binada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bulunan bir binada yangın çıktı.
İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış nedenine yönelik inceleme başlatıldı.
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