Elmalı davasıyla ilgili yeni gelişme: Sanık annenin paylaştığı belgelere erişim engeli

Antalya'nın Elmalı ilçesinde iki kardeşin cinsel istismara maruz kalmasına ve sanıkların serbest bırakılmasına yönelik tepkiler sürerken, sanıklardan anne Merve Akman'ın paylaştığı belgelere erişim engeli getirildi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, kişisel Twitter hesabında "Elmalı dosyasında çocuklarını istismar etmekten sanık annenin küçüklerin en mahrem bilgilerini ve muayene raporlarını Twitter'da kendini savunma adına (!) paylaşımına TBB'nin dün gece yaptığı başvuru üzerine Ankara Nöbetçi 8. Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli getirilmiştir" duyurusunda bulundu.

Elmalı dosyasında çocuklarını istismar etmekten sanık annenin küçüklerin en mahrem bilgilerini ve muayene raporlarını Twitterda kendini savunma adına (!) paylaşımına TBB'nin dün gece yaptığı başvuru üzerine Ankara Nöbetçi 8. Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli getirilmiştir. — Metin Feyzioğlu (@metinfeyzioglu) July 1, 2021

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