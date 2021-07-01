LPG'ye bir zam daha geldi

LPG’ye peş peşe iki zam geldi. İlk zam litre başına 25 kuruş oldu ve pompaya yansımayacak. İkinci zam ise LPG fiyatına eklenecek ve yarından itibaren fiyat 39 kuruş artacak.

LPG’ye peş peşe iki zam geldi. İlk zam litre başına 25 kuruş oldu ve pompaya yansımayacak. İkinci zam ise LPG fiyatına eklenecek ve yarından itibaren fiyat 39 kuruş artacak.

Akaryakıt zammı Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından açıklandı. Kurumun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda LPG’ye iki zam geldiği bilgisi paylaşıldı.

İlk olarak duyurulan 25 kuruşluk artış, mevcut uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığı için pompa yansımayacak. İkinci zam ise pompa fiyatlarına yansıyacak. Böylece bu geceden itibaren geçerli olmak üzere LPG litre başına 39 kuruş zamlanacak.