Elmalı davasında mahkemeden yeni karar: Çocuklar devlet korumasına alındı

Elmalı davası olarak bilinen olayda cinsel istismara maruz kalan iki çocuğun devlet korumasına alınma talebinin mahkemece kabul edildiği bildirildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Antalya Elmalı'daki istismar vakasında mağdur 2 çocuğumuz hakkında mahkemeye yaptığımız devlet korumasına alınma talebi kabul edilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca "Çocuklarımıza, Bakanlığımıza bağlı bir kuruluşta sağlıklı ve güvenli bir yaşam alanı sağlayacağız" not düşüldü.
Antalya Elmalı’da yargılama süreci devam eden istismar vakasında, mağdur iki çocuğumuz hakkında mahkemeye yaptığımız devlet korumasına alınma talebi kabul edilmiştir.— T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (@tcailesosyal) July 1, 2021
Çocuklarımıza, Bakanlığımıza bağlı bir kuruluşta sağlıklı ve güvenli bir yaşam alanı sağlayacağız.
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