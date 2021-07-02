Piknikte silahlı kavga: Bir kişi hayatını kaybetti

Kızılcahamam'da piknik yapanlar arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan iki kişiden biri kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Taraflar arasında hastane bahçesinde de gerginlik yaşandı.

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde piknik yapan grup üyeleri arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kurtboğazı Barajı mesire alanına piknik yapmak için gelen gruptakiler husumetten dolayı tartıştı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine her ikisi de 24 yaşında olan H.G. ve Y.O. yaralandı.

Yakınları tarafından, mesire alanına yakın olan Kahramankazan ilçesindeki Hamdi Eriş Devlet Hastanesi'ne getirilen yaralılardan Y.O. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. H.G. ise buradaki müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri, kavgaya karışan bazı kişileri gözaltına aldı.

Bu arada, olayın ardından Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi bahçesine gelen taraflar arasında gerginlik yaşandı, polis ve jandarma ekipleri, tarafları sakinleştirmeye çalıştı.