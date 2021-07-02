Mehmet Barlas: Muhalefet liderlerinden çok mafyatik tipler dinleniyor

Sabah yazarı Mehmet Barlas, ilgi çekici bir dönemin yaşandığını belirterek "Muhalefet liderlerinden çok sosyal medya hesaplarından topluma öfkelerini kusan mafyatik tipler dinleniyor. Ne var ki AK Parti kanadında da sanki yeni iktidar olunmuş gibi icraat programları açıklanıyor" dedi.

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, 'Siyaseti yorumlamak yerine Yunus Emre’nin dizelerinde gerçeği aramak daha doğrudur' başlığıyla yayımlanan yazısında ilgi çekici bir dönemin yaşandığını söyledi.

"Sosyal medya hesaplarından kaynaklanan muhalefet sözcülerine göre her şey daha kötüye gidiyor" diyen Barlas, şöyle devam etti: