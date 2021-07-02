Sanatçı Güvenç Dağüstün gözaltına alındı

Opera sanatçısı Güvenç Dağüstün, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı. Dağüstün, gözaltına alınmasına ilişkin olarak Twitter hesabından "Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alındım. Konu: Hakaret. Kime? Henüz bilmiyoruz" paylaşımında bulundu.

Opera sanatçısı Güvenç Dağüstün, İstabul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı. Dağüstün, gözaltına alınma gerekçesinin 'hakaret' olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan Dağüstün, "Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alındım. Konu: Hakaret

Kime? Henüz bilmiyoruz. Anadolu Adliyesi’ne götürüleceğim. Bakalım anlayacağız. İlgi alaka gösteren herkese teşekkür ederim. Telaşlanacak bir durum yok. Sabiha Gökçen Havalimanı Karakolu’nda bekliyorum. Araç gelip adliyeye götürecek. Konuyu o zaman anlayacağız. Bir an önce ifade verip akşamki Gümüşlük konserime yetişeceğimi umuyorum" ifadesini kullandı.