Dublörle banka hesaplarını boşaltan şebekeye operasyon: Hesaplardan 1.5 milyon lira çektiler

İstanbul ve Ankara'da uzun süre kullanılmayan banka hesaplarını sahte kimlikli dublör kullanarak yaklaşık 1.5 milyon lira boşaltan şüphelilere operasyon düzenlendi. 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul ve Ankara'da uzun süre kullanılmayan ve 'uyuyan hesap' olarak adlandırılan banka hesaplarını sahte kimlikli dublör kullanarak yaklaşık 1.5 milyon lira boşaltan şebekeye operasyon düzenlendi. Üç şüpheli yakalandı.

BirGün’ün ANKA’dan aktardığına göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, biri banka çalışanı dört şüphelinin mağdurların fotoğraflarıyla dublörlerin fotoğraflarını değiştirerek sahte kimlik düzenleyip yaklaşık 1.5 milyon TL para çektiğini tespit etti.

Ankara'da bir, İstanbul'da dört farklı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanırken bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Yapılan operasyon kapsamında şüphelilere ait olduğu belirlenen 4 cep telefonu, bir tablet, 2 hard disk, 2 renkli yazıcı, bir laminasyon cihazı (kimlik vb. kopyalama cihazı), PVC kaplama materyali, rulo halde izole bant boyutlarında gri renkli filigran ve kimlik kesme aparatı ele geçirildi.