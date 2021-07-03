Müge Anlı duyurdu: Anne ve babasının ölümündeki baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar

Sezon finali yapan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, 2.5 yıl önce Konya'da Necla - Metin Büyükşen cinayetinin işlendiği programa, olay anında evde olan ve ölü taklidi yaparak kurtulduğunu söyleyen Büşra Büyükşen de katıldı.

Hayatını kaybeden çiftin kızları olan Büşra, çelişkili ifadeleri ile cinayetlerin de şüphelisi konumuna geldi. Müge Anlı, son programda Büşra'ya bir jandarma ve doktor eşliğinde hipnoz yönteminin uygulanacağını söyledi.

JASAT ekipleri ise Büşra başta olmak üzere tüm aile üyelerinin yeniden ifadelerini alacak.

Ne olmuştu?

Konya'nın Karatay İlçesine bağlı İsmil mahallesindeki evlerine 3 Eylül 2018 gecesi maskeli bir şahıs tarafından öldürülen Necla ve Metin Büyükşen çiftinin cinayeti 3 yıldır aydınlatılmayı bekliyor. Müge Anlı'nın canlı yayınına konuk olan çiftin doktor oğlu Osman Büyükşen, anne ve babasının katilinin ortaya çıkartılması için yetkililere yardım çağrısında bulundu.