İstanbul'da sağanak yağış: Şile'de evler su altında kaldı

İstanbul için yapılan uyarıların ardından kentin bazı bölgelerinde sağanak yağış etkili oldu. Şile'de yağış sonrası derelerin taşmasıyla Çavuşbaşı mahallesinde çok sayıda ev sular altında kaldı.

İstanbul'un Anadolu yakasında sabah saatlerinden itibaren bazı bölgelerde zaman zaman sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle trafiğe çıkan araç sürücüleri zor anlar yaşarken, bazı ilçelerde cadde ve sokakları su bastı.

Yağışın yoğunluk gösterdiği Şile’de de bir mahallede cadde ve sokaklarda yoğun su birikintileri oluştu. Yağmurun erken saatlerden itibaren etkili olduğunu belirten Hüseyin Çelik, "Saat 6’da başladı çok şiddetli yağdı. 5 evin bahçesi su dolmuş. Arabaları ileri aldık. Şu an iyi, durdu yağmur" dedi.

Serkan Şirin ise "Sabah 6 sularında oldu. Bir anda yağmur yağdı ve her tarafı su bastı. Biz de burada yardım ediyoruz insanlara. Arabalar, hayvanlar su altında kaldı. İnşallah atlatacağız" diye konuştu.

Yağış nedeniyle göle dönen mahalle drone ile havadan görüntülendi.