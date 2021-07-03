Erdoğan'ın korumalarından vatandaşlara maske uyarısı: Fazla yaklaşmayın

İstanbul'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne gittiği sırada yol üzerinde vatandaşlarla sohbet etti. Erdoğan'ın korumalarının ise, maskesiz vatandaşlara uyarıda bulunarak "Fazla yaklaşmayın, maske takın" uyarısında bulundukları görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkış yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne geçtiği sırada Çengelköy Mahallesi'nde bir fırının önünde durarak aracının içerisinden vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Erdoğan'ın korumaları ise, maskesiz vatandaşlara "Fazla yaklaşmayın, maske takın" uyarısında bulundu.

Yanlarında maske olmadığını belirten vatandaşlardan biri ise, elindeki Türk bayrağını maske gibi kullanarak Erdoğan'ın yanına gitti.

Vatandaşa, Erdoğan'ın korumaları tarafından maske verildi.