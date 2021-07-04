AK Partili Kurtulmuş: 2023 ve 2024 seçimleri, Türkiye’nin geleceği bakımından en hassas seçimlerin başında

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Burdur AK Parti İl Başkanlığı İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Kurtulmuş, 2023 ve 2024’de gerçekleşecek olan seçimlere değinerek bu seçimlerin en hassas seçim olduğunu söyledi.

Bir takım temas için Burdur’a gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Gölhisar ve Çavdır’da gerçekleştirdiği açılışların ardından Burdur’da İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Türkiye’nin koronavirüs ile mücadelede en önemli ülkelerden biri olduğunu ifade eden Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

Milletimizin bu süreçte çok hamiyetperver bir şekilde davranmış olduğunu gördük. Başından itibaren bir tarafta sağlık şartlarını göz önünde bulundurmak, diğer tarafta da ekonomi sisteminin işlemesini yani ekonomik şartları göz önünde bulundurmak gibi iki önemli konuda dengeyi tutarak bugüne kadar gelindi. Az evvel son aldığım rakam yaklaşık 53 milyon 200 küsur bin doz aşı yapıldı bugün itibarıyla. Bu fevkalade önemli bir başarıdır. Dünya Sağlık Örgütü'nün Türkiye temsilcisi bugün yapmış olduğu bir açıklama ile pandemi ile mücadelede dünyada sağlık sistemi bakımından en önemli ülkelerden birisinin, özellikle aşılama bakımından lider ülkelerden birisinin Türkiye olduğunu bütün dünya kamuoyuna açıklamış oldu.

Korona ile mücadelede hep beraber mücadele ettik. Asla şunu söylemedik; ya şu şartlar bir geçsin sonra bakarız. Tam tersine Türkiye’nin devlet olarak millet olarak hiçbir işini ihmal edecek durumu yoktur. Çünkü milletin işi devletin işi beklemez. Vatandaşlarımıza her alanda destek olmaya gayret edildi. Ekonomik şartların imkan verdiği nispette hem bireysel olarak hem insanların iş yerindeki çalışmalarını bir şekilde telafi etmek için yaklaşık 661 milyar lira vatandaşımıza bu süreç içerisinde destek olundu. Bizim temel amacımız insanı yaşat ki devlet yaşasın. Onun için insanımızın huzur, refah içerisinde yaşaması siyasetimizin en temel unsurlarından birisidir.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşmasının ardından program sona erdi.