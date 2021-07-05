Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"3 Temmuz 2021 tarihinde Kütahya Otobüs Terminali Aşı Uygulama Merkezi'ndeki görevli sağlık personellerinin bulundukları ortamdan ve otobüs firması görevlilerinin söylemlerinden esinlenerek yaptıkları şakalaşmanın cep telefonları ile çekilerek çeşitli sosyal medya hesaplarında yayınlandığı görülmüştür. Maksadı aşan, yanlış algı ve anlaşılmalara sebebiyet veren personellerle ilgili gerekli idari soruşturma başlatılmış olup sonucu hakkında ayrıca kamuoyu bilgilendirilecektir."

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Söz konusu videoda otogarda aşı yapmak için bekleyen sağlık personelinin "Gel gel Sinovac Sinovac, Biontech Biontech" diye bağırdığı anlar yer almıştı.

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü'nden otogardaki aşı videosuyla ilgili açıklama: Gerekli idari soruşturma başlatılmıştır https://t.co/Cg8KrtgzDM pic.twitter.com/LUzfa8EOPy — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 4, 2021

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