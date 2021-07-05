Jigololuk vaadiyle yaklaşık 100 bin kişiyi dolandırdılar

Jigolo yapma vaadiyle 100 bine yakın kişiyi dolandıran, bazı mağdurlara şantaj yapan ve İstanbul Siber Polisleri'nin operasyonuyla çökertilen çetenin bir internet kafede çalışanı olan 22 yaşındaki mağduru E.A., yakın bir arkadaşının "Çok para kazanırsın" tavsiyesi üzerine çetenin açtığı internet sitesine girdiğini ve o arkadaşının da çete üyesi olduğunu öğrendiğini anlattı.

'Daha ilk an 1000 TL yatırdım'

Sabah'tan Emir Somer'in haberine göre Mağdur E.A. yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

© İHA / FATİH ÇAPKIN - HAKAN GÖNÜL-AW111715 Jigoloya not: 4 saatte 3 bin lira

Veritabanı kurmuşlar

100 bin kişilik özel bir veritabanı oluşturdukları iddia edilen çete üyelerinin; E.A. gibi çok sayıda mağduru şantaj yoluyla ikinci hatta üçüncü defa dolandırdığı da iddia ediliyor. Mağdurların meslek, iletişim ve fiziksel özellikleri gibi bilgileri toplayıp fişlemeler yapan çetenin mağdur profili de çıkarıldı.

İstanbul Siber Polisleri'nin tespitlerine göre çeteye para kaptıran ve dolandırılan mağdurların yaş ortalaması 24...

Operasyonda ele geçirilen ve muhafaza altına alınan sekiz bilgisayarın 1'inden 13 bin kişinin verilerinin çıktığı belirtildi. Çete üyelerinin mağdurları hazırladıkları kataloglarla tuzağa düşürdükleri de belirtilmişti. Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si cezaevine yerleştirilmiş, diğer şüpheli ise 'Adli Kontrol' kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.