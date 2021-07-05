Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu gözaltına alındı

Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından 'hak ihlali' kararı verilen Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun halen tahliye edilmemesi üzerine HDP, Sincan Cezaevi önünde Adalet Nöbeti başlattı.
Eyleme müdahale eden polis, aralarında Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu ve gazetecilerin de olduğu 4 kişiyi gözaltına alındı.
#SonDakika— Tele1 TV (@tele1comtr) July 5, 2021
HDP'nin nöbetine polis müdahalesi; aralarında Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlunun olduğu çok sayıda gözaltıhttps://t.co/bhszcaZ4p8
HDP tarafından yapılan açıklamada, "AYM kararına rağmen bırakılmayan vekilimiz Ö.Faruk Gergerlioğlu için Sincan Cezaevi önünde yapacağımız açıklamamıza saldırı gerçekleşti. Aralarında Salih Gergerlioğlu ve gazetecilerin de olduğu 4 kişi gözaltına alındı. Saldırılar mücadelemizi engelleyemez" ifadeleri kullanıldı.
AYM kararına rağmen bırakılmayan vekilimiz Ö.Faruk Gergerlioğlu için Sincan Cezaevi önünde yapacağımız açıklamamıza saldırı gerçekleşti. Aralarında Salih Gergerlioğlu ve gazetecilerin de olduğu 4 kişi gözaltına alındı. Saldırılar mücadelemizi engelleyemez! #GergerlioğluBırakılsın pic.twitter.com/iIozdrZqD2— HDP (@HDPgenelmerkezi) July 5, 2021
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